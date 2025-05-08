На ділянку навіть не зайдуть: як відлякати щурів раз і назавжди

Інколи на ділянці може бути справжнє нашестя щурів. Вони не лише здатні оселитися неподалік дому, але й повноцінно пробратися в будинок. Щоб не допустити їх на своєму подвір’ї, варто посадити кілька рослин.

Щурів на ділянці можна позбутися багатьма цікавими методами, пише 24 Канал з посиланням на Express. Гризуни не лише шкодять врожаю, який активно з’їдають, але й небезпечні, оскільки переносять різні хвороби.

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Як позбутися щурів з подвір’я

Позбутися від щурів на ділянці можна досить просто. Для цього буде достатньо висадити рослини, чий аромат щури не люблять, тож невдовзі з вашої ділянки вони підуть самостійно.

Щурів сильно відлякує м’ята, яка є для гризунів відразливою, тож вони намагаються її уникати за будь-яку ціну. Дачники радять по периметру ділянки висадити кущі м’яти.



Названо найкращі методи боротьби зі щурами / Фото Pexels

Також щурі не люблять запаху цибулі, часнику, розмарину, лаванди й нарцисів. Для гризунів вони також мають неприємний запах, тому вони намагаються обходити ці рослини боком.

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Садівники розповідають, що щурі дуже не люблять чорнобривці, тому дехто їх навіть садить в міжряддя різних овочів, щоб щурі не мали змоги пробратися до помідорів, огірків, кабачків чи інших культур. Окрім того, квіти є дуже помітними, а щурі намагаються уникати яскравих рослин.