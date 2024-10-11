Повернути функціональність душовій лійці можна досить просто, потрібно лише правильно її почистити, пише "Апостроф". Для цього вам знадобляться звичайні підручні засоби.

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Лимонна кислота

У глибоку ємність насипте 25 грамів лимонної кислоти й залийте гарячою водою. Все треба ретельно перемішати, щоб порошок добре розчинився. Тоді поставте всередину лійку й зачекайте 30 хвилин. Коли час мине, протріть її старою зубною щіткою, щоб видалити увесь наліт, який залишився.

Сода

У посудині з теплою водою треба змішати пів склянки соди. Ретельно все перемішайте до консистенції густої кашки. Отриману пасту нанесіть на душову лійку й залишіть на 30 хвилин. Далі лійку треба промити проточною водою, щоб змити наліт та водний камінь.



Народні методи, які відмиють наліт з душової лійки / Фото Pexels

Оцет

У міцний поліетиленовий пакет влийте оцет та занурте всередину лійку. Зверху добре зав’яжіть пакет, щоб рідина не розлилася. Через годину дістаньте лійку й промийте водою. За потреби, скористайтеся старою зубною щіткою, щоб відмити залишки.

Кока-кола

Газований солодкий напій містить лимонну, фосфорну та винну кислоту, тому добре очищує наліт та іржу. Щоб всі відкладення з душової лійки зійшли, її треба поставити у глибоку ємність та залити кока-колою. Через годину треба буде промити водою.

Засіб для унітазу

Скористайтеся туалетним "каченям" чи доместосом. Змішайте у в тазику 2 склянки окропу та ⅛ склянки засобу. У цю мильну суміш треба опустити лійку на годину й відчистити після цього зубною щіткою.