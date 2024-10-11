Вернуть функциональность душевой лейке можно довольно просто, нужно лишь правильно ее почистить, пишет "Апостроф". Для этого вам понадобятся обычные подручные средства.

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Лимонная кислота

В глубокую емкость насыпьте 25 граммов лимонной кислоты и залейте горячей водой. Все надо тщательно перемешать, чтобы порошок хорошо растворился. Тогда поставьте внутрь лейку и подождите 30 минут. Когда время пройдет, протрите ее старой зубной щеткой, чтобы удалить весь налет, который остался.

Сода

В сосуде с теплой водой надо смешать полстакана соды. Тщательно все перемешайте до консистенции густой кашицы. Полученную пасту нанесите на душевую лейку и оставьте на 30 минут. Далее лейку надо промыть проточной водой, чтобы смыть налет и водный камень.



Народные методы, которые отмоют налет с душевой лейки / Фото Pexels

Уксус

В крепкий полиэтиленовый пакет влейте уксус и погрузите внутрь лейку. Сверху хорошо завяжите пакет, чтобы жидкость не разлилась. Через час достаньте лейку и промойте водой. При необходимости, воспользуйтесь старой зубной щеткой, чтобы отмыть остатки.

Кока-кола

Газированный сладкий напиток содержит лимонную, фосфорную и винную кислоту, поэтому хорошо очищает налет и ржавчину. Чтобы все отложения с душевой лейки сошли, ее надо поставить в глубокую емкость и залить кока-колой. Через час надо будет промыть водой.

Средство для унитаза

Воспользуйтесь туалетным "утенком" или доместосом. Смешайте в в тазике 2 стакана кипятка и ⅛ стакана средства. В эту мыльную смесь надо опустить лейку на час и отчистить после этого зубной щеткой.