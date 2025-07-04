Легко і без зусиль: як відмити руки від шовковиці

Сезон шовковиці – не лише пора смачних ягід, а й фіолетових плям на руках, які важко вивести звичайною водою. Пігмент шовковиці глибоко в'їдається в шкіру, і звичайне мило тут рідко допомагає.

Але є кілька перевірених народних способів, які допоможуть швидко повернути рукам охайний вигляд. Про них розкаже 24 Канал.

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Що допоможе відмити руки від шовковиці

Лимонний сік або оцет

Кислота ефективно розчиняє барвник шовковиці. Просто натріть руки долькою лимона або змочіть ватний диск в оцті та протріть забруднені ділянки. Після цього обов'язково помийте руки з милом і нанесіть зволожувальний крем.

До речі лимонний сік також допоможе відмити руки від горіхів, які також дуже сильно забарвлюють руки.

Сода та сіль

Змішайте чайну ложку харчової соди з дрібкою солі та кількома краплями води до стану пасти. Нанесіть на руки, м'яко потріть, а потім змийте. Засіб працює як природний скраб.

Зубна паста

Нанесіть трохи пасти на пальці й долоні, потріть руками, як при митті, та змийте водою. Фтор і абразивні речовини в складі пасти допомагають вивести плями.



Як відмити руки від шовковиці / Фото Unsplash

Молочна сироватка або кисле молоко

Молочна кислота м'яко вибілює шкіру. Замочіть руки на 5 – 10 хвилин у теплому кисляку або сироватці, потім промийте.

Спирт або антисептик

Якщо нічого іншого під рукою немає, допоможе звичайний спиртовий антисептик. Він добре розчиняє барвники, однак може сушити шкіру, тому після очищення змастіть руки кремом.

Щоб уникнути плям – збирайте шовковицю в рукавичках або попередньо натріть руки олією: це створить захисну плівку. Але навіть вимастивши руки, ви тепер знаєте, як швидко й безпечно повернути рукам чистоту.