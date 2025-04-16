Сліди скотчу зі скла зникнуть безслідно: ось як його прибрати

Змити скотч зі скла – це непросте завдання, з яким зазвичай не може впоратися звичайний засіб для чищення. Та все ж прибрати бруд можливо.

Від скотчу на склі залишаються липкі сліди, які, на перший погляд, майже неможливо відтерти, повідомляє 24 Канал. Втім, прибрати залишки скотчу можна деякими м'якими засобами, що не зашкодять склу.

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Содовий розчин

Для такого простого засобу у склянці води потрібно розчинити 4 ложки солі. Розчин має вийти густим, і у ньому потрібно змочити губку та якісно потерти сліди від скотчу на склі. Після того, як сліди вдасться прибрати, скло потрібно промити звичайною водою, аби ж засобом для миття вікон.

Гумка

Цей засіб може виявитися на диво ефективним для видалення залишків скотчу з вікон. Та для цього може знадобитися дещо більше зусиль та часу.

До речі, раніше ми вже розповідали, коли перед Великоднем потрібно помити вікна, аби притягнути в оселю достаток та щастя.

Рослинна олія

Для цього методу варто взяти звичайні ватяні диски чи просто вату, і замочити їх у будь-якій рослинній олії. Після цього потріть ватою залишки скотчу на вікні та залиште так на 15 – 20 хвилин, аби засіб подіяв як слід.



Сліди від скотчу можна змити олією / Фото Pexels

Цього часу має вистачити на те, аби сліди від скотчу пом'якшали, і їх можна було витерти звичайною губкою.

Розчинник

Губку для такого методу потрібно замочити в ацетоні, або ж у бензині, і тоді обережно потерти нею скло. Після цього місце, де залишилися сліди скотчу, потрібно ще раз обережно промити водою.

Та перед початком такого миття не забудьте відчинити вікна, адже розчинники мають досить різкий та неприємний запах.

Нашатирний спирт

Особливо ефективним такий засіб буде для чищення не тільки скла, але й пластикових рам вікон. У нерозведеному спирті потрібно замочити губку, а тоді нею відмити залишки скотчу. Перед початком роботи одягніть рукавички та відкрийте вікна.

Ефірна олія

Цей засіб може бути досить ефективним, а також допоможе наповнити кімнату приємним ароматом. Її також після нанесення варто залишити на склі приблизно на 15 хвилин, і тоді змити водою.

Чим не можна відмивати вікна?

Є кілька засобів, які використовувати точно не можна – адже вони можуть пошкодити скло та подряпати його. Серед них: