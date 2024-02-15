Щоб різке відкриття флакона із зеленою рідиною не лякало вас, запам’ятайте собі кілька порад, які допоможуть вам швидко впоратися з видимими плямами, пише 24 Канал.

Дивіться також Блищатимуть як нові: як відчистити крани від вапняного нальоту

Найперше, що вам треба запам’ятати – відмивайте зеленку одразу та не чекайте, поки вона повністю вбереться в шкіру. Якщо зеленка на шкірі свіжа, то ви можете її легко відмити за допомогою господарського мила. Після рясного миття рук милом ви побачите результат за хвилину.

Якщо ж розчин висохнув, тоді доведеться скористатися іншими методами, втім вони також є помічними.

Хлорка

Змастіть забруднене місце хлорним відбілювачем, змочивши ним попередньо ватний диск. Однак цей метод не підійде для алергіків, людей з чутливою шкірою та дітей. Також хлорку не можна використовувати, якщо є відкриті рани поруч. Такий спосіб видалення зеленки підійде лише у випадку, якщо у вас замащені нею місця, які є неушкодженими.

Лимон і спирт

Змішайте спирт з лимонним соком у пропорції 5:1, просочіть ним тампон та протріть пляму від зеленки. Після процедури можете змастити шкіру жирним кремом.

Лимон

На забруднену ділянку поставте на 5 хвилин м’якоть цитруса. Після цього зітріть пляму ватним тампоном, змоченим в лимонний сік.

Рослинна олія

Вивести пляму може рослинна олія. Змочіть ватний тампон в ній та змийте за допомогою мила. Також окрім олії ви можете скористатися жирним кремом, який здатен увібрати зелену пляму.