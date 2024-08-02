Загалом все залежить від типу речей та матеріалів, з яких вони зроблені. Ось кілька загальних способів відновлення кольору.

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Фарбування одягу барвниками для тканини

Використання фарби – це один з чудових способів повернути колір вицвілому одягу. Техніки фарбування тканин є різні, тож його можна термічно обробити чи додати в барабан спеціальний препарат, який посилить колір.

Кава та чай

Щоб повернути інтенсивність кольорів темного кольору – обирайте чай чи каву. Додайте всього лише літру настояного напою в барабан машинки. Особливо добре цей метод допомагає відновити чорний втрачений колір.



Ефективні поради, які покращать якість кольору / Фото Pexels

Настій листя горіха

Листя волоського горіха є дієвим природним темним барвником. Щоб посилити чорний колір, просто змочіть одяг в настої, а тоді виперіть в програмі делікатного прання.

Оцет

Щоб випраний одяг був яскравішим – використовуйте оцет. Втім господині часто використовують його, як профілактичний засіб, який запобігає вимиванню барвника з тканини.

Як зберегти колір тканини

Для того, аби не вдаватися до відновлення кольору, варто зробити все для того, щоб його зберегти. Періть речі у невисокій температурі, оскільки саме гаряча вода здатна вивести колір.

Під час прання вивертайте одяг навиворіт. Цей метод допоможе захистити тканину. Не варто зловживати засобами, які виводять плями чи відбілювачами для кольорового одягу. Періть одяг за кольорами: чорний з чорним, кольоровий з кольоровим, а біле з білим.

Також варто уникати сушіння на сонці, оскільки це призведе до того, що одяг почне темніти. На вулиці сушити корисно, але лише в тіні.