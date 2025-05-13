На перший погляд, складно буде оцінити, що саме з’їдає книги, але й будь-якому випадку з проблемою треба боротися одразу, як тільки її виявите, пише 24 Канал з посиланням на Artifact Services.

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Як позбутися книжкових черв’яків

Відеоролики зі шкідниками навіть завірусилися у тіктоці. Від черв’яків у книжках залишалися величезні тунелі. Якщо у ваших старих книгах, які зберігаються десь на горищі чи в підвалі помітні такі діри – то це ознака черв’яків.

Як виглядають черв'яки у книгах: дивіться відео

Для того, щоб шкідники не знищили книги, не варто їх зберігати в коробках. Найкраще їх зберігати у шафі, щоб забезпечити доступ до повітря й запобігти відсирінню паперу. Саме вогкість створює певну плісняву, яка приваблює шкідників.

До слова, раніше ми вже розповідали, як позбутися кліщів у саду та на городі. Поради дуже прості, тож їх легко можна повторити.

Якщо книга частково заражена, до прикладу, на палітурці, а сторінки ще не пошкоджені, то її треба обгорнути в плівку та покласти в морозилку, щоб вбити шкідників. Також книгу можна поставити в герметичну упаковку, яка вб’є черв’яків через нестачу кисню.