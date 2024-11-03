Не сміття, а цінне добриво: ось що зробити з опалим листям на ділянці

Кожної осені городники і садівники придумують все нові способи утилізації опалого листя. Втім, палити його точно не слід: можна перетворити натомість сировину на компост.

Хороша поживність ґрунту – це практично основа хорошого урожаю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vse Roste. І для того, щоб забезпечити високу якість ґрунту, потрібно вчасно вносити у нього різноманітні добрива.

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Як зробити листовий компост

Листя, що лежить у вас прямо під ногами – це просто незамінний ресурс для вашого городу. Але користь принесе він тільки тоді, якщо правильно його підготувати. Для цього підходить компост, який потрібно регулярно перемішувати для насичення киснем, а також поливати, аби підтримувати діяльність бактерій.



Листя можна використати на городі / Фото Pexels

Зважайте, що листовий компост може окислювати ґрунт, тож потрібно стежити за землею та, якщо необхідно, вносити вапно. Окрім того, не вся сировина підходить для приготування компосту. Ось яке листя використовувати не можна:

ліщина;

дуб;

лохина;

волоський горіх.

Найзручніше кидати листя на компостування у спеціальні споруди, що називаються компостницями. Можна спорудити таке пристосування і своїми руками з дощок, або ж купити вже готову пластикову форму. Для того, щоб компост вийшов таким, як слід, потрібно дотримуватися кількох простих правила: