Не викидайте використані чайні пакетики: оригінальні способи використання

Частина людей любить пити чай в пакетиках, тому коли він залишається – не варто його викидати, оскільки є кілька цікавих способів їхнього використання у побуті.

Виявляється, що чайні пакетики є універсальними помічниками для кожної господині, пише 24 Канал. Їх можна використати в прибиранні, чи застосувати до приготування їжі.

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Знежирення посуду

Позбутися жиру з каструль і тарілок можуть звичайні чайні пакетики. Потрібно поставити посуд в раковину з водою, а тоді додати всередину кілька чайних пакетиків, залишивши їх на ніч. Дубильна речовина, що міститься в чаї, за ніч зможе розщепити жир.

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Добриво для рослин

Під час пересаджування рослин, використані чайні пакетики потрібно покласти на дно горщика, а тоді вже присипати ґрунтом. Такий трюк забезпечить рослини додатковими поживними речовинами.

Покращення запаху в холодильнику

Щоб нейтралізувати неприємний запах в холодильнику, висушіть після чаювання пакетик та покладіть в невеличку ємність. Тоді зробіть дірку, щоб відкрити вміст. Листя чаю поглине всі погані аромати, тож холодильник знову буде гарно пахнути.



Чайні пакетики не варто викидати / Фото Pexels

Пікантний смак м’яса

Господині кажуть, що для маринування м’яса, в маринад потрібно покласти кілька чайних пакетиків, які нададуть страві гарного смаку та приємного аромату. Таніни, які містяться в чаї, чудово розм’якшують волокна м’яса, тому цей метод добре підходить під час приготування яловичини.

Очищення скла та дзеркал

Закип’ятіть воду й додайте всередину кілька використаних пакетиків чаю. Рідині дайте настоятися 15 хвилин, а коли вона охолоне, то використовуйте як натуральний засіб для чистки вікон та дзеркал.

До слова, раніше ми вже розповідали, чим можна почистити затирку в душі, аби вона стала білосніжною.

Зменшення свербежу

Використаний чайник пакетик потрібно покласти на укус комара. Після нього зменшиться свербіж та зникне почервоніння.