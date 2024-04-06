Дерев'яний попіл знищить шкідників на рослинах: як правильно його застосовувати

Садівники знають, що навесні треба дбати за тим, аби ділянка дала гарний врожай влітку. Треба не лише замочувати й знезаражувати насіння, але й поливати розсаду та вчасно вносити добрива.

Дерев'яний попіл – це концентрат фосфору, кальцію, калію, а також заліза, цинку, магнію, марганцю. Попіл допомагає розкислити ґрунт, покращити його структуру та захистити рослини від шкідників.

До теми Ефективне добриво за копійки: готуємо підживку зі звичайної трави

Застосування попелу в якості добрива

У кожну лунку розсади треба всипати 1,5 ложки попелу (8 – 10 грамів). Попелом можна підживлювати й рослини. Для цього 300 – 500 грамів деревної золи розведіть у воді.

Під плодові дерева та кущі попіл можна вносити навесні з розрахунку 100 – 150 грамів на квадратний метр площі саду. Для кращого результату поєднуйте з торфом. Таким чином отримаєте не лише підживлення ґрунту, але й його розкислення.

Для овочевих культур доза внесення добрива становить 100 – 150 грамів на квадратний метр, а під картоплю 60 – 100 грамів. Бобовим культурам потрібно 150 – 200 грамів.

Попіл для боротьби зі шкідниками

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Щоб відлякати шкідників з городу та позбавити рослин від захворювання скористайтеся двома методами на основі попелу: обпудрювання культур або обприскування розчином.

Якщо виявите на полуниці ознаки зараження сірою гниллю, то кущ треба обпудрити попелом. Використайте 10 – 15 грамів на одну рослину. Після двох чи трьох обпилень сіра гниль пропаде.

Для розчину візьміть 300 грамів попелу та розбавте в 2 – 3 літрах води. Покип’ятіть пів години, а тоді дайте настоятися впродовж 4 – 6 годин. Треба в розчин також додати 30 грамів натертого господарського мила. Об’єм доведіть до 10 літрів, процідіть та обробіть культури. Цей засіб діє проти борошнистої росли огірків, аґрусу та смородини.