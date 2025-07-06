Не викидайте лушпиння цибулі: як зробити супердобриво, яке врятує ваш врожай

Не поспішайте викидати лушпиння від цибулі – воно може стати справжнім порятунком для вашого саду чи городу. Цей природний "відхід" виявився справжнім скарбом, адже його використовують як екологічне добриво та засіб для зміцнення рослин.

Як використовувати лушпиння як добриво – розкаже 24 Канал.

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Чому це працює

У лушпинні цибулі міститься велика кількість корисних речовин: калій, фосфор, магній, а також фітонциди – природні антибактеріальні сполуки. Завдяки такому складу лушпиння допомагає не лише підживити рослини, а й захистити їх від грибкових хвороб та шкідників.

Як використовувати лушпиння як добриво

Настій для поливу

Насипте жменю сухого лушпиння в літрову банку, залийте теплою водою, накрийте й залиште настоюватися 24 години. Процідіть і поливайте ґрунт під рослинами – особливо добре підходить для томатів, перцю, огірків, квітів.

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Обприскування

Той самий настій можна використати для обприскування листя – це допоможе боротися з попелицею, кліщами та цвіллю.



Як використовувати лушпиння цибулі як добриво / Фото Unsplash

Суха мульча

Подрібнене сухе лушпиння можна розкласти під рослинами як мульчу. Воно поступово перегниває, збагачуючи ґрунт і стримуючи ріст бур’янів.

Цікаво! Цибулинне добриво – ідеальне для кімнатних рослин, овочів, ягід, квітів і навіть дерев. Воно підходить для органічного землеробства, не шкодить довкіллю та безпечне для людей і тварин.

Лушпиння цибулі – простий, але потужний помічник, який допоможе вашому врожаю стати ряснішим, а рослинам – здоровішими. І все це – без жодної "хімії"!