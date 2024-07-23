Збережіть шкірку апельсина для саду: ось як її використовують досвідчені дачники

Липень – це гаряча пора для садівників та городників: потрібно не тільки встигати збирати урожай, але й продовжувати доглядати за рослинами.

Влітку сади бувають найбільш вразливими до навали різноманітних шкідників. І є одна тварина, яка може заподіяти вашій ділянці більше шкоди, ніж ви думаєте – і це коти. Вони часто пробираються у чужі садки та гризуть і викопують рослини, аби використати всю ділянку як великий туалет.

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Як відлякати котів від саду

Коти часто мітять територію, залишаючи у саду феромони. І якщо це сталося, вони будуть відвідувати місцину доти, доки на ній зберігається котячий запах. Та відлякати котів насправді не так вже й складно. І експерти радять для цього використати запах цитрусових, які вже є у вас вдома.

Втім, найкраще все ж підійдуть апельсини. Та це не значить, що вам потрібно перевести цілий фрукт на відлякування надокучливого кота. Все, що потрібно – це зберегти шкіри та розкласти її у саду та навколо рослин – загалом, в усіх місцях, від яких ви хочете відвабити котів.



Шкірки апельсина відлякують котів / Фото Pexels

Коти дуже не люблять запахи цитрусових, тож залишки апельсинових шкірок зроблять диво: коти покинуть вашу ділянку та більше не повертатимуться туди. Цей спосіб не тільки дешевий, але й гуманний, адже він не завдасть тваринам жодної шкоди. А якщо шкірки від апельсина немає, ви можете також використати й лимонну цедру, адже вона матиме схожий ефект.

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Тільки не забудьте, що цедру та шкірки потрібно замінювати, коли вони всихають та втрачають запах. До речі, завдяки великій кількості вітамінів у шкірці апельсинів, вони не тільки відлякуватимуть котів, але й стануть чудовим добривом для вашого саду.