Не викидайте старі шкарпетки: вони точно ще вам знадобляться для дому

Не завжди старі шкарпетки треба викидати, оскільки в деяких випадках їм можна дати друге життя. Господині вже давно визначили кілька ефектних варіантів застосувань, які можуть вам сподобатися.

Інколи в найнеобхідніший момент нам потрібен маленький шматочок тканини, а під рукою нічого немає, пише 24 Канал з посиланням на Southern Living.

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У такому випадку радимо зберігати старі шкарпетки й дізнатися про певні способи їхнього використання.

Рукавичка для витирання пилу

Старими шкарпетками можна витирати пилюку вдома. Ними можна скористатися, якщо немає відповідної ганчірки. За допомогою шкарпетки можна очистити важкодоступні місця – лопаті вентиляторів чи рамки для фотографій.

Ганчірка для маркерів

Якщо ви користуєтеся дошкою для маркерів, то старою шкарпеткою можна все витерти. Достатньо буде лише одягнути її на руку, щоб її очистити.

Іграшка для собаки

Собаки люблять гратися іграшками, тому кілька шкарпеток зав’яжіть разом, щоб створити іграшку для гризіння.

Тканина для прибирання

Старою шкарпеткою можна протирати кухонні стільниці, крани й столи. Також цією тканиною можна мити автомобіль чи велосипед.



Старі шкарпетки можна використовувати повторно / Фото Pexels

Ляльки зі шкарпеток

Маленьким дітям буде цікаво створювати зі шкарпеток іграшки чи ляльки, тому потрібно придбати лише кілька аксесуарів для рукоділля й можна зацікавити дитину цікавим часопроведенням.

Захист для скляних банок

Через пошкодження скла, банки можуть розбитися, тому для того, щоб не сталося витоку, одягніть на неї стару шкарпетку.

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Блокатор протягів

Якшо назбиралося багато непарних шкарпеток, то одну найбільшу треба наповнити іншими й використовувати її як блокатор протягів біля дверей.