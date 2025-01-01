Їх варто взяти до уваги, якщо хочете надати дзеркалам чудовий блиск на тривалий час, пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila. Вам знадобляться серветки з мікрофібри, розпилювач, оцет, вода та спирт за бажанням.

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Використовуйте серветки з мікрофібри

При чищенні дзеркал технічно можна користуватися газетами чи паперовими рушниками, але це не зовсім правильний вибір. Від паперових виробів на дзеркалах залишаються смуги, ворсинки та залишки газетного паперу. Найкраще чистити дзеркало серветками з мікрофібри. Тонкі тканини з мікроволокна плоского переплетення не залишають смуг та ворсинок на склі.

Потрібно просто нанести засіб для миття вікон на чисту тканину з мікрофібри й протирати поверхню S- або Z-подібними рухами. Щоб витерти все насухо, після основного миття пройдіться ще сухою ганчіркою з мікрофібри.



Найкраще дзеркала мити ганчіркою з мікрофібри / Фото Pexels

Зробіть саморобний розчин

Чимало фахівців скажуть про те, що найкращим розчином для чищення дзеркал є домашній. Вам знадобиться лише вода та оцет. Цей засіб не міститиме мила, який призводить до появи смуг на дзеркалах.

Змішайте склянку оцту зі склянкою води в пляшці з розпилювачем, добре струсіть та наносьте на ганчірку з мікрофібри. Цей момент важливо врахувати, оскільки саме таким способом потрібно витирати скло, а не наносячи розчин безпосередньо на нього.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Видаліть плями спиртом

Проблемні місця на дзеркалі можна попередньо обробити. У цьому допоможе спирт, який чудово прибирає залишки зубної пасти, засобів для волосся чи відбитки пальців.

Змочіть ватний спонжик у спирті та протріть проблемні місця, щоб перед основним чищенням прибрати зайвий жир та бруд. Після цього можна використовувати будь-який засіб для чищення скла з мікрофібровою тканиною.