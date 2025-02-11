Деякі поради можуть здатися не зовсім звичними, втім вони таки дієві, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Софії Сізової. Блогерка розповіла, як саме можна позбутися розводів під час миття вікон.

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Як помити дзеркало без розводів

Візьміть звичайний целофановий пакет, змочіть його й відіжміть. Далі цим пакетом потрібно помити дзеркало й після цього протерти сухою ганчіркою. У коментарях підписники поділилися, що миють дзеркало мочалкою з милом. Після такого лайфхаку на ньому не залишається ніяких розводів.

Лайфхак з миттям дзеркала: дивіться відео

Звичні для нас хімічні розчини для скла залишають розводи, тому варто звернути увагу на копійчані засоби, які справляються з проблемою досить швидко.

До прикладу, оцтовий розчин залишає менше розводів. Потрібно спочатку протерти дзеркало серветкою, а тоді змочити його розчином оцту й води в однаковій пропорції. Робити засіб краще кожного разу свіжий.

Бореться з багатьма розводами спирт. Використовувати можна спирт медичний чи нашатирний, а якщо його немає – то підійде горілка. Потрібно в спирті змочити серветку з мікрофібри й протерти добре дзеркало.

Брудне дзеркало добре очищає міцний зелений чай з додаванням чайної ложки солі. Цим розчином потрібно намочити серветку й протерти дзеркало до блиску. Втім, не варто використовувати чорний чи червоний чай, оскільки він може пофарбувати поверхню.

Допомагає позбутися розводів розчин на основі крохмалю. Засіб потрібно розвести в літрі води й нанести губкою на поверхню дзеркала й легко протерти. Засіб потрібно залишити до повного висихання, а після цього прибрати залишки сухою ганчіркою.