Некоторые советы могут показаться не совсем привычными, впрочем они таки действенные, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Софии Сизовой. Блогер рассказала, как можно избавиться от разводов во время мытья окон.

Читайте также Для чего в упаковке мяса есть прокладка: малоизвестный факт, который не все знают

Как помыть зеркало без разводов

Возьмите обычный целлофановый пакет, смочите его и отожмите. Далее этим пакетом нужно помыть зеркало и после этого протереть сухой тряпкой. В комментариях подписчики поделились, что моют зеркало мочалкой с мылом. После такого лайфхака на нем не остается никаких разводов.

Лайфхак с мытьем зеркала: смотрите видео

Привычные для нас химические растворы для стекла оставляют разводы, поэтому стоит обратить внимание на копеечные средства, которые справляются с проблемой достаточно быстро.

К примеру, уксусный раствор оставляет меньше разводов. Нужно сначала протереть зеркало салфеткой, а потом смочить его раствором уксуса и воды в одинаковой пропорции. Делать средство лучше каждый раз свежее.

Борется со многими разводами спирт. Использовать можно спирт медицинский или нашатырный, а если его нет – то подойдет водка. Нужно в спирте смочить салфетку из микрофибры и протереть хорошо зеркало.

Грязное зеркало хорошо очищает крепкий зеленый чай с добавлением чайной ложки соли. Этим раствором нужно намочить салфетку и протереть зеркало до блеска. Впрочем, не стоит использовать черный или красный чай, поскольку он может окрасить поверхность.

Помогает избавиться от разводов раствор на основе крахмала. Средство нужно развести в литре воды и нанести губкой на поверхность зеркала и легко протереть. Средство нужно оставить до полного высыхания, а после этого убрать остатки сухой тряпкой.