Прокладка на мясе является очень важной, пишет 24 Канал. Она гораздо полезнее, чем большинство могут подумать.

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Зачем прокладка на упаковке мяса

Прокладка для мяса была специально разработана для поглощения жидкости из сырого мяса, которая скапливается на упаковке. Ее назначение – обеспечить пищевой продукт безопасностью, поскольку "сок" из мяса может быть потенциальным источником бактерий.

После вскрытия упаковки, жидкость можно нечаянно разлить по всему столу, которая загрязнить может посуду или даже еду, которая стоит рядом. Если бы прокладка не впитывала лишнюю жидкость, мясо бы имело не совсем презентабельный вид.



Под низом мяса есть прокладка, которая впитывает лишнюю воду / Фото Pexels

Некоторые специалисты говорят, что мясо из упаковки не надо мыть, поскольку струя воды, которая попадает на продукт, разбрызгивается вместе с соком, который может попасть на различные поверхности. Из-за смывания соков мясо может потерять соответствующий вкус. Вы их просто смоете и лишите любой вид насыщенного вкуса.

А еще при обжаривании мясо не получит корочку, поскольку сначала будет испаряться вода, поэтому перед приготовлением его нужно хорошо просушить.

Также важно знать несколько правил связанных с мясом. Размораживать его нужно правильно только в холодильнике. Разморозка комнатной температуры может привести к порче мяса. Для нарезки надо использовать отдельную доску и мыть ее горячей водой с моющим средством.