Досвідчені господині кажуть, що найкраще мити вікна у похмурий день. Таким чином ризик отримати вікна з розводами стане мінімальним. Все завдяки тому, що залишки спеціальної рідини не будуть так швидко засихати на склі, тож і розводів не буде ніяких.

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Втім вікна після дощів бувають брудними, а сонячних днів влітку є багато, а похмурої погоди дочекатися не так вже й легко. У такому випадку скористайтеся народними методами, які вбережуть від розводів, коли б ви не взялися за миття вікон.

Вода з оцтом

Склянку теплої води змішайте з 50 міліграмами оцту. Тоді влийте суміш у пульверизатор та розпиліть на вікно. Оцет має різкий запах, тож в кімнату не залітатимуть мухи.

Крохмаль

Картопляний крохмаль може добре впоратися зі старим брудом на вікнах. Копійчаний засіб корисний тим, що не залишає розводів на склі. У літрі теплої води треба розчинити 1 столову ложку крохмалю. Суміш нанесіть на вікно та залишіть до повного висихання, а потім протріть залишки сухою серветкою.



Вікна можна вимити без розводів / Фото Pexels

Старі газети

Протріть вікна звичайною водою чи мильним розчином, а потім швидко повитирайте скло старими газетами. Вони швидко вберуть зайву вологу, тож розводів на вікнах не буде жодних.

Нашатирний спирт

На 500 мілілітрів води треба взяти 15 крапель нашатирного спирту. Розчин не залишить ні сліду від розводів.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Миючий засіб з оцтом

Така рідина здатна впоратися з жиром на склі, тому нею зручно мити вікна на кухні. 500 мілілітрів води змішайте з 70 міліграмами оцту та додайте чайну ложку рідини для миття посуду. Цим розчином помийте брудне вікно, потім протріть чистою водою, а тоді витріть насухо.

Сіль

Очистити скло допоможе кухонна сіль. Розчиніть в теплій воді 2 столові ложки солі та помийте цим розчином вікна.