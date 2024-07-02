Опытные хозяйки говорят, что лучше всего мыть окна в пасмурный день. Таким образом риск получить окна с разводами станет минимальным. Все благодаря тому, что остатки специальной жидкости не будут так быстро засыхать на стекле, поэтому и разводов не будет никаких.

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Впрочем окна после дождей бывают грязными, а солнечных дней летом есть много, а пасмурной погоды дождаться не так уж и легко. В таком случае воспользуйтесь народными методами, которые уберегут от разводов, когда бы вы не взялись за мытье окон.

Вода с уксусом

Стакан теплой воды смешайте с 50 миллиграммами уксуса. Тогда влейте смесь в пульверизатор и распылите на окно. Уксус имеет резкий запах, поэтому в комнату не будут залетать мухи.

Крахмал

Картофельный крахмал может хорошо справиться со старой грязью на окнах. Копеечное средство полезно тем, что не оставляет разводов на стекле. В литре теплой воды надо растворить 1 столовую ложку крахмала. Смесь нанесите на окно и оставьте до полного высыхания, а затем протрите остатки сухой салфеткой.



Окна можно вымыть без разводов / Фото Pexels

Старые газеты

Протрите окна обычной водой или мыльным раствором, а затем быстро вытрите стекло старыми газетами. Они быстро впитают лишнюю влагу, поэтому разводов на окнах не будет никаких.

Нашатырный спирт

На 500 миллилитров воды надо взять 15 капель нашатырного спирта. Раствор не оставит ни следа от разводов.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Моющее средство с уксусом

Такая жидкость способна справиться с жиром на стекле, поэтому ею удобно мыть окна на кухне. 500 миллилитров воды смешайте с 70 миллиграммами уксуса и добавьте чайную ложку жидкости для мытья посуды. Этим раствором помойте грязное окно, затем протрите чистой водой, а потом вытрите насухо.

Соль

Очистить стекло поможет поваренная соль. Растворите в теплой воде 2 столовые ложки соли и помойте этим раствором окна.