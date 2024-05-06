Посилити струмінь води в душі – це не таке складне завдання, як може здатися на перший погляд. І з правильними інструкціями з цим може впоратися навіть новачок.

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Чому у крані слабкий напір води

Фахівці стверджують, що якщо при перемиканні на душ у вас раптово падає тиск води, вам потрібно звернути увагу на декілька важливих деталей, адже саме вони можуть впливати на силу напору.

Неякісний змішувач – ви можете зняти його і подивитися на те, наскільки сильний натиск. Якщо проблема саме у цьому, варто його замінити.

– ви можете зняти його і подивитися на те, наскільки сильний натиск. Якщо проблема саме у цьому, варто його замінити. Забули зняти обмежувач води – чимало людей забувають про цю деталь, коли встановлюють змішувач (він розміщений в обмежувачі душової лійки).

– чимало людей забувають про цю деталь, коли встановлюють змішувач (він розміщений в обмежувачі душової лійки). Засмічення лійки. У деяких моделях на місці з'єднання труби та змішувача стоять гумові кільця-ущільнювачі з сіточкою фільтра, і вони можуть засмічуватися та забруднюватися.

У деяких моделях на місці з'єднання труби та змішувача стоять гумові кільця-ущільнювачі з сіточкою фільтра, і вони можуть засмічуватися та забруднюватися. Пошкоджений шланг – найчастіше вір рветься у місцях згину та кріплення лійки. Цей момент потрібно обов'язково перевірити та виправити.

– найчастіше вір рветься у місцях згину та кріплення лійки. Цей момент потрібно обов'язково перевірити та виправити. Забиті іржею труби – так, слабкий напір може пояснюватися і цією причиною. Тоді доведеться міняти труби.

І останній варіант проблеми – низький тиск. Це може траплятися у людей, що живуть на останньому поверсі, адже вода в будинку подається по стояку, і якщо нею активно користуються інші мешканці дому, вам її просто не вистачає.

Як збільшити натиск води

Звісно, ви завжди можете піти в магазин сантехніки та придбати спеціальний підсилювач напору води в душі. Та якщо з будь-якої причини вам не підходить такий варіант, тоді ви можете швидко і своїми руками вирішити проблему.

Перш за все, відкрутіть аератор – спеціальну насадку змішувача, що розсіює воду за допомогою пласкогубців, а після цього змочіть його у розчині оцту та води. Залиште так на ніч, а потім ретельно промийте водою та поставте на місце. Цей простий крок може суттєво поліпшити ситуацію.

Ще одна поради – розберіть сам змішувач. Відкрутіть гайку та вийміть його, а заодно перевірте усі гвинти, шайби та пружини.