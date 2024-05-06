Усилить струю воды в душе – это не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. И с правильными инструкциями с этим может справиться даже новичок.

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Почему в кране слабый напор воды

Специалисты утверждают, что если при переключении на душ у вас внезапно падает давление воды, вам нужно обратить внимание на несколько важных деталей, ведь именно они могут влиять на силу напора.

Некачественный смеситель – вы можете снять его и посмотреть на то, насколько сильный напор. Если проблема именно в этом, стоит его заменить.

– вы можете снять его и посмотреть на то, насколько сильный напор. Если проблема именно в этом, стоит его заменить. Забыли снять ограничитель воды – многие забывают об этой детали, когда устанавливают смеситель (он размещен в ограничителе душевой лейки).

– многие забывают об этой детали, когда устанавливают смеситель (он размещен в ограничителе душевой лейки). Засорение лейки. В некоторых моделях на месте соединения трубы и смесителя стоят резиновые кольца-уплотнители с сеточкой фильтра, и они могут засоряться и загрязняться.

В некоторых моделях на месте соединения трубы и смесителя стоят резиновые кольца-уплотнители с сеточкой фильтра, и они могут засоряться и загрязняться. Поврежденный шланг – чаще всего рвется в местах сгиба и крепления лейки. Этот момент нужно обязательно проверить и исправить.

– чаще всего рвется в местах сгиба и крепления лейки. Этот момент нужно обязательно проверить и исправить. Забитые ржавчиной трубы – так, слабый напор может объясняться и этой причиной. Тогда придется менять трубы.

И последний вариант проблемы – низкое давление. Это может случаться у людей, живущих на последнем этаже, ведь вода в доме подается по стояку, и если ею активно пользуются другие жильцы дома, вам ее просто не хватает.

Как увеличить напор воды

Конечно, вы всегда можете пойти в магазин сантехники и приобрести специальный усилитель напора воды в душе. Но если по какой-либо причине вам не подходит такой вариант, тогда вы можете быстро и своими руками решить проблему.

Прежде всего, открутите аэратор – специальную насадку смесителя, что рассеивает воду с помощью плоскогубцев, а после этого смочите его в растворе уксуса и воды. Оставьте так на ночь, а затем тщательно промойте водой и поставьте на место. Этот простой шаг может существенно улучшить ситуацию.

Еще один совет – разберите сам смеситель. Открутите гайку и выньте его, а заодно проверьте все винты, шайбы и пружины.