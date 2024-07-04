Чи можна в себе на подвір'ї виростити фісташкове дерево: простий спосіб

Фісташки – це не тільки ароматні, але й досить корисні горішки, які полюбляє чимало людей. Втім, вони досить дорогі, тож можна замислитися над тим, щоб виростити їх і самостійно.

Фісташки в Україні – це й справді величезна рідкість, на відміну від дуже поширених волоських горіхів. Втім, їхнє вирощування реальне не тільки в теорії, але й на практиці. Особливо просто це реалізувати у південних регіонах України: в Херсонській, Запорізькій, Одеських областях.

Цікаво Як написати ідеальне резюме, якщо у вас немає досвіду роботи: це досить просто

Де краще посадити фісташкове дерево

Зверніть увагу на те, що фісташкове дерево родом з країн, які мають посушливий клімат, який досить сильно відрізняється від українського. Тож просто посадити його у дворі та сподіватися на рясний урожай – марна справа.

В дикій природі рослина може спокійно плодоносити навіть на бідних ґрунтах: їй підходить піщана місцевість, кам'янисті схили, гірничо-степові ділянки. В Україні найкраще ростиме на суглинистому ґрунті, який можна знайти в лісах з широколистяними деревами.

У важкому ґрунті фісташка не ростиме взагалі та точно не дасть жодного врожаю. Також їй не підійдуть ділянки з поверховим заляганням ґрунтових вод. Найбільш відповідним до потреб фісташки буде слаболужний ґрунт, легкий та такий, що добре пропускає воду.



Фісташкове дерево може рости в Україні / Фото Pexels

Який сорт фісташкового дерева обрати

Купувати сорти, які не пристосовані до українського клімату, не варто – це буде тільки марна трата ваших грошей та зусиль, адже вони не приживуться. Втім, існує кілька сортів фісташок, які можуть непогано рости в умовах українського клімату. Наприклад, ви можете обрати сорти Амелія, Альбіна чи Гірська Перлина.

Вони також будуть найбільш вдалим вибором для новачків. Та ці сорти – дводомні, а значить, запилюються перехресним способом. Для того, щоб отримати врожай, вам потрібно посадити на ділянці принаймні дві фісташки.

Як посадити фісташкове дерево

Найкращий час для посадки фісташкового дерева – це весна чи осінь. Вам потрібно підготувати яму, що за розміром буде підходить до кореневої системи саджанця. На дні зробіть дренаж, щоб не було застоїв води, а саджанець помістіть так, щоб коренева шийка на кілька сантиметрів визирала над землею.

Поступово засипайте яму землею у кілька етапів, утрамбовуючи її, додайте приблизно 2 – 3 відра води та зробіть мульчування, аби звести до мінімуму відхід вологи.