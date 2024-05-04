Фермер найбільшого в світі гарбуза розповів, як його вирощувати: є 5 основних правил

Одному фермеру вдалося виростити гігантський гарбуз, вага якого сягала понад 1200 кілограмів. Американський фахівець з вирощування гарбузів Тревіс Джинджер розповів, як правильно посадити гарбуз та чим його підгодовувати.

Овоч, який виростив фермер, важив 1246 кілограмів та увійшов до книги рекордів Гіннеса. Виростити величезні гарбузи на своєму городі зможе кожен, важливо лише знати деякі секрети.

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Правильне насіння

Зі звичайного насіння великий плід не виросте, оскільки максимальний розмір овоча обмежений генетикою. Фахівець радить купувати насіння чистокровних гарбузів, які фермери вручну вибирають з великих плодів. Джинджер купує сорт «Атлантик гігант».

Посадка у травні

Початок травня – гарний час для посадки гарбуза. На майбутнє собі можете знати, що сіяти овочі можна одразу після закінчення заморозків.



Найкращі способі виростити великий гарбуз / Фото Pexels

Правильні умови

Овочу треба дати достатньо місця, води та сонячного світла. Направте гарбузові пагони так, щоб у місці їхнього росту було багато простору і воно добре освітлювалося. Підгодовуйте рослину добривом. Найбільше овоч потребує калію.

Поливайте гарбуз

Окрім доброї освітлюваності, гарбуз має отримувати достатню кількість води. Поливайте овочі 10 літрами води на день, а в спекотну погоду додавайте води на 5 літрів більше. З кожним днем плід почне швидко збільшуватися.

Запилюйте вручну

Перший молодий гарбуз з'явиться на лозі приблизно в червні. На ньому буде яскраво-жовта жіноча квітка. Коли вона розпуститься, овоч варто запилити.

Відщипніть вищу чоловічу квітку в іншому місці лози і видаліть пелюстки, щоб оголити тичинку. Потім потріть тичинку всередині жіночої рослини, розподіляючи жовтий пилок. Ці діє зможуть добряче збільшити ваш урожай.