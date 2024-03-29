Навіть у вигляді декоративного дерева гранат може надати вашій ділянці унікальності на вишуканості. І це ще не згадуючи про те, скільки корисних властивостей для здоров'я містять плоди.

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Як вибрати саджанці граната з розсадника

Перший крок до того, щоб успішно вирощувати гранат – це обрати хороший саджанець. Обрати його можна у спеціальних розсадниках, які спеціалізуються на плодових деревах. Та коли ви купуєте саджанці для дерева, вам потрібно звернути увагу на кілька моментів.

Сорт гранату. У цього дерева існує кілька сортів, і у кожного з них є свої особливості – деякі, наприклад, підходять для помірного клімату, а інші будуть стійкими до посухи. Вам потрібно обрати той сорт, який найкраще підійде для саме вашого клімату.

Стан кореневої системи. Коли ви обираєте саджанці гранатового дерева, вам потрібно дуже уважно придивитися до кореневої системи. Вона не повинна мати ушкоджень та має виглядати розгалуженою.

Висота та вік. Найкращими для вас будуть саджанці з розгалуженим стеблом та коренями. Окрім того, краще приживаються зазвичай саджанці середнього віку.



Гранат можна виростити на ділянці / Фото Pexels

Як правильно садити та доглядати гранат

Після того, як ви підберете хороші саджанці, почнеться інший, ще більш важливий етап – посадка та догляд. І тут також потрібно знати кілька моментів. Саджанець саджають у яму, що заздалегідь готують з урахуванням розмірів кореня. Садять його так, щоб коренева шийка – тобто те місце, де корінь поєднується зі стеблом – знаходилася на поверхні ґрунту.

Навколо рослини потрібно підсипати ґрунт та трохи утрамбувати. Якщо ви садите кілька рослин, не забудьте залишити між ними достатню відстань – приблизно 3 – 4 метри. Гранат любить сонце, тож знайдіть для нього відповідну місцину.

Втім, приготуйтеся до того, що з гранатом вам знадобиться трохи терпіння, і плоди з'являться на ньому не відразу. Вам також потрібно слідкувати за станом рослини та намагатися захистити її від нападу шкідників.