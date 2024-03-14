Можливо, ви про це не знали, та ви можете дуже легко виростити корінь імбиру із того, що ви купляли у магазині. Цей процес не надто складний, та все ж потребує деякого терпіння та уваги до деталей.

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Як виростити імбир вдома

Вирощування кореня імбиру може бути надзвичайно цікавим експериметном для аматорів та тих людей, які зацікавлені у садівництві, та, на жаль, цей метод далеко не завжли справді дієвий.

Ефективність вирощування імбиру вдома залежить відразу від кількох факторів: не тільки від умов вирощування, але і якості того кореня, що ви придбали. В природі імбир зазвичай росте у тропічних та субтропічних регіонах. У них панує висока вологість та теплі умови, і рослина росте у родючих, добре дренованих ґрунтах.

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Втім, імбир може вирости і в контейнері, якщо ви хочете отримати імбир у домашніх умовах. Та для цього вам потрібно подбати про кілька умов:

тепло – температура має бути в діапазоні 20 – 25 градусів;

вологість – ґрунт повинен бути постійно вологим, але водночас не мокрим;

світло – імбир потребує яскравого непрямого сонячного світла;

ґрунт – вам варто підібрати пухку, дреновану землю із нейтральною кислотністю.



Імбир можна виростити вдома / Фото Pexels

Для того, щоб виростити імбир вдома, вам спершу потрібно придбати в магазині свіжий та здоровий коріньімбиру. Важливо звертати увагу на те, щоб на ньому не було різних ознак пошкодження. Він може рости і в контейнері, і на відкритому ґрунті.

Землю потрібно підготувати та додати до неї компосту чи перепрілого гною – так ви можете збагатити її. Переконайтеся, що ґрунт достатньо вологий.

Садити корінь імбиру потрібно горизонтально, зовсім трохи заглибивши його у землю. Вічка мають бути спрямовані вгору. Не забувайте про регулярний полив та освітлення, і через 8 – 10 місяців після посадки вже можна буде збирати врожай.