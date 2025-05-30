Лохина буде рости як на дріжджах: метод вирощування, перевірений роками
- Для успішного вирощування лохини важливо обрати сонячне, безвітряне місце з кислим ґрунтом та уникати посадки в тіні або в низинах з надмірною вологістю.
- Посадка включає змішування верхового торфу та річкового піску, використання саджанців із закритою кореневою системою, а також регулярний полив, підживлення добривами та захист від хвороб.
Багато дачників вирощують лохину на власній ділянці. Якщо знати кілька ключових правил, то можна виростити смачні та великі ягоди. Врожайність залежить від місця посадки й догляду за нею.
Кущі лохини може кожен дачник посадити на власній ділянці, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Дім та присадибна ділянка". Варто лише знати, як правильно садити кущі та що допоможе досягнути максимального результату.
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Поради для правильної посадки лохини
Оберіть для лохини ділянку, де буде багато сонця й не буде вітру. Рекомендованим є кислий ґрунт. Посадки в тіні чи в низинах з надлишковою вологістю варто уникати, бо це лише призведе до зараження грибкових хвороб.
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Перед посадкою треба змішати верховий торф та річковий пісок в пропорції 2:1. Посадкову яму глибиною 60 сантиметрів треба вистелити агроплівкою, щоб зберегти кислотність й запобігти змішуванню субстрату.
Поради вирощування лохини / Фото Pexels
Саджанці варто обирати із закритою кореневою системою. Добре будуть приживатися на ділянці дворічні чи трирічні саджанці. Перед самою посадкою дачники радять замочити коріння у воді на кілька годин, а тоді гарно розправити.
Кущі треба садити глибше на 5 сантиметрів, ніж вони росли у контейнері. Після посадки ґрунт добре ущільнюють та мульчують тирсою чи хвоєю, шаром 10 сантиметрів. Між кущами треба залишити відстань 1,5 метра, а міжряддя – до 3 метрів.
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Лохину треба регулярно підливати. На кожен кущ потрібно використати відро води двічі на тиждень. У спеку навіть треба зволожувати листя вранці чи ввечері. Впродовж сезону лохину треба підживлювати мінеральними добривами й обробляти від хвороб та шкідників.