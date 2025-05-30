Лохина буде рости як на дріжджах: метод вирощування, перевірений роками

Багато дачників вирощують лохину на власній ділянці. Якщо знати кілька ключових правил, то можна виростити смачні та великі ягоди. Врожайність залежить від місця посадки й догляду за нею.

Кущі лохини може кожен дачник посадити на власній ділянці, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Дім та присадибна ділянка". Варто лише знати, як правильно садити кущі та що допоможе досягнути максимального результату.

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Поради для правильної посадки лохини

Оберіть для лохини ділянку, де буде багато сонця й не буде вітру. Рекомендованим є кислий ґрунт. Посадки в тіні чи в низинах з надлишковою вологістю варто уникати, бо це лише призведе до зараження грибкових хвороб.

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Перед посадкою треба змішати верховий торф та річковий пісок в пропорції 2:1. Посадкову яму глибиною 60 сантиметрів треба вистелити агроплівкою, щоб зберегти кислотність й запобігти змішуванню субстрату.



Поради вирощування лохини / Фото Pexels

Саджанці варто обирати із закритою кореневою системою. Добре будуть приживатися на ділянці дворічні чи трирічні саджанці. Перед самою посадкою дачники радять замочити коріння у воді на кілька годин, а тоді гарно розправити.

Кущі треба садити глибше на 5 сантиметрів, ніж вони росли у контейнері. Після посадки ґрунт добре ущільнюють та мульчують тирсою чи хвоєю, шаром 10 сантиметрів. Між кущами треба залишити відстань 1,5 метра, а міжряддя – до 3 метрів.

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Лохину треба регулярно підливати. На кожен кущ потрібно використати відро води двічі на тиждень. У спеку навіть треба зволожувати листя вранці чи ввечері. Впродовж сезону лохину треба підживлювати мінеральними добривами й обробляти від хвороб та шкідників.