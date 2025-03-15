Мати свіжі помідори в себе вдома – це неймовірно, і для цього потрібно ані йти в магазин, ані мати свій город чи ділянку. Висадити ці овочі можна у звичайних горщиках, повідомляє 24 Канал з посиланням на "СонцеСад".

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Як посадити помідори у горщиках?

Перше, що потрібно зробити – це підібрати правильну температуру та освітлення, адже помідори – це дуже теплолюбні рослини. Оптимальна температура повітря для помідорів – це 20 – 25 градусів у сонячні дні та 15 – 18 градусів вночі.

Нижча чи вища температури можуть негативно вплинути на ріст рослин, вони не будуть утворювати плоди, або ж будуть гірше запилюватися. Також помідори вимогливі до світла. Потрібно розмістити ящики чи горщики в добре освітлених місцях кімнати, що має вікна з південного боку.

Порівняно з огірками, помідори є менш вимогливими до вологи ґрунту та повітря, але вони погано переносять і нестачу, і надлишок води. Аби запобігти цьому, помідори слід поливати регулярно, але у хмарну погоду кількість води обмежуйте. Для формування 1 кілограма плодів рослини споживають до 120 літрів води.



Помідори можна посадити вдома на підвіконні / Фото Pexels

Який сорт помідорів обрати для домашнього вирощування

Для того, аби виростити помідори вдома, найкраще підійдуть скоростиглі та відносно стійкі до поганого освітлення сорти. Найкраще підійдуть високо- чи низькорослі гібриди помідорів. Добре ростимуть такі сорти: Ваймон, Уманський тепличний, Українець, Карлсон, Стриж.

Вирощувати помідори можна у гончарних горщиках, каструлях, відрах чи навіть дерев'яних ящиках. Та варто пам'ятати, що у дні обов'язково мають бути отвори, куди стікатиме зайва вода. Під кожну посудину підкладіть піддон.

Перед тим, як посадити розсаду в обрану місткість, на дно потрібно висипати шар дренажу з грубого піску чи подрібненої цегли висотою у 3 – 5 сантиметрів. Після цього заповніть сумішшю ґрунту, перегною та дернової землі у рівних співвідношеннях. Раніше ми вже розповідали, чим можна підживити землю навесні, аби рослини росли швидше та краще.