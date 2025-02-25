Не викидайте букет троянд: ось як з гілочки виростити цілий кущ

Букет троянд – це розкішний подарунок, краса якого, втім, триває недовго. Та якщо ви хочете зберегти красиві квіти довше, можна проростити кущ з букета прямо вдома.

День закоханих вже минув, а значить, букети на підвіконнях поступово починають в'янути, повідомляє 24 Канал з посиланням на Agro-market. Та не поспішайте їх викидати: всього кілька простих маніпуляцій можуть перетворити зрізану квітку на рослину, що ще не один рік буде радувати вас розкішним виглядом.

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Як обрізати троянду для розмноження

Якщо ви хочете посадити троянду з букета, передусім потрібно правильно нарізати живців. Окрім того, важливо правильно обрати техніку утворення коренів. Аби вирізати живець, потрібно знайти ділянку, де ростуть три бруньки. Та перед тим, як відрізати живець, переконайтеся, що ваші троянди підходять для розмноження з букета.

Ось які троянди можна виростити з букета:

Для живцювання підходять сорти з червоними бутонами та відтінками цього кольору. Сорти з бузковими пелюстками, білокор та інші незвичні забарвлення створенні шляхом клонування, і отримати нову рослину з таким забарвленням вдома не вийде.

Якщо живець нарізається з куща, він має бути міцним, без бічних відростків та суцвіть.

Краще обирати квіти вітчизняного, а не закордонного виробника. Зважайте на те, що імпортні квіти проходять обробку препаратами-консервантами, аби вони не в'янули так швидко. Зрештою такі живці важко формують кореневу систему.

Отож, для пророщування вам потрібно взяти стебло з середньої частини з трьома або ж більше бруньками. Нарізку виконуйте так, аби верхня частина була рівна, а нижній зріз – під кутом у 45 градусів. При цьому використовуйте чистий і гострий ніж. У нижній частині стебла видаліть листя.



Троянду можна проростити з букета / Фото Pexels

Стебло має бути довжиною 15 – 20 сантиметрів, і краще виконувати процедуру під водою, а після цього потрібно видалити з нижньої частини листя та відразу ж поставити відросток у місткість з чистою водою без хлору. Залишайте на стеблі не більше, ніж 2 – 3 листочки, інакше вони будуть забирати в рослини поживні речовини.

Якщо ж ви хочете розмножити троянду не з букета, а з куща, що росте в саду, нарізку живців потрібно проводити влітку, після закінчення цвітіння.

Живці тримайте добу у місткості з водою – для прискорення проростання можна додати стимулятор росту. Після цього існує кілька способів, якими ви можете посадити троянду: