Нарізаючи цибулю до салатів, білі залишки з корінням ми викидаємо, однак їх можна зберегти для того, аби з них виростити нову цибулю просто у воді.

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Як виростити зелену цибулю вдома

Візьміть свіжу зелену цибулю з білими корінцями. Обріжте ножем зелені стебла та білі нижні частини на 2 сантиметри над корінням. Обрізану частину помістіть разом з кінчиками коренів у прозору скляну банку. Коріння повинно торкатися дна банки.

Навколо коренів треба додати гальку, щоб корінчики стійко трималися вертикально у банці. Далі додайте невелику кількість води на дно банки, щоб коріння були повністю в неї занурені, а інша частина відрізаного кінця була над водою.

Нехай ваша банка стоїть на підвіконні. Сонячні промені дозволять цибулі швидше дозріти. Щоб коріння не гнило, воду треба змінювати кожних кілька днів. Через певний час ви побачите зелені паростки, які будуть рости в центрі коріння, а вже через тиждень зелені пагони досягнуть повного розміру.

Далі цибулю треба вийняти з води та обрізати нові пагінці, залишивши 3 сантиметри над корінням, а після цього помістіть коріння назад в банку та додайте свіжу воду, щоб зеленої цибулі виросло ще більше.



Зелену цибулю можна виростити вдома / Фото Pexels

Як виростити зелену цибулю в горщику

Вирощування цибулі у воді не зовсім ефективне, бо з часом рослина почне ослаблювати й перестане плодоносити, тому після води її треба пересадити в ґрунт.

Вам потрібно обрати контейнер для вирощування з дренажними отворами, щоб вода мала можливість легко стікати. Це важливо, оскільки таким чином корені не будуть гнити. Середину треба заповнити добре дренованим ґрунтом.

Цибулину з корінням помістіть в ґрунт, окрім верхньої частини зрізаної цибулини. Горщик поставте на сонячне підвіконня та поливайте раз на тиждень. Зелену цибулю обрізайте ножицями, близько до рівня ґрунту.