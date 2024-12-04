Покладіть по чайному пакетику в черевики: один трюк допоможе позбутися поширеної проблеми

Чоботи та черевики взимку можуть часто намокати, а через це там утворюється неприємний запах, боротися з яким може бути непросто. На щастя, особливо креативні господині та господарі придумали трюк, який допомагає впоратися з проблемою.

Якщо ви не знаєте, що робити із неприємним запахом зі взуття, вам просто потрібно покласти всередину кілька пакетиків із звичайним зеленим чаєм, повідомляє 24 Канал.

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Як прибрати запах зі взуття?

Прибрати запах зі взуття дуже просто. Звісно, якщо взуття мокре, його варто попередньо висушити – для цього дуже часто використовують газети.

Для цього потрібно зіжмакати кілька газет та помістити їх прямо у черевики. Папір – це матеріал, який дуже легко вбирає вологу, і це допоможе вам висушити ваше взуття у рази швидше.



Запах зі взуття можна прибрати чаєм / Фото Pexels

Після того, як взуття вже зовсім сухе, в ньому все ще може залишитися неприємний запах. І позбутися його можна за допомогою кількох чайних пакетиків. Для цього методу прибирання запаху пакетики потрібно залишити у черевиках з чаєм на одну добу, але якщо взуття все ще смердітиме, пакетики потрібно замінити та покласти нові на ще один день.

Окрім того, для видалення неприємного аромату ви можете використовувати і інші види чаю, а не тільки зелений. Але саме він вважається найбільш корисним у цьому.

Але це не єдиний спосіб очистити ваше взуття. Ось ще кілька варіантів, які ви можете використати: