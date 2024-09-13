Дорослі особини відкладають дуже багато яєць за один раз, пишуть Поради 24. Гниди можуть падати з шерсті домашнього улюбленця та переноситися по всій квартирі. Окрім килимів, блохи оселяються на м’яких меблях та навіть в ліжку.

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Щоб вивести бліх з будинку чи квартири, доведеться застосувати кілька дієвих способів, які часто використовують господині у своїх оселях.

Цитрусова цедра

Цедра з цитрусових допомагає виводити бліх. Вони не люблять різких запахів, тож розкладіть шкірки від апельсинів, лимона чи мандаринів у тих місцях, де найбільше з’являється паразитів.

Ефірна олія

Придбайте в будь-якій аптеці чи магазині з побутовими товарами ефірну олію. Блохи дуже не люблять різкого запаху гвоздики, м’яти чи евкаліпту, тому зникнуть одразу з вашої оселі.

Потужний пилосос

Двічі на день пилососите килими, щоб прибрати бліх та їхні відкладення. Спеціальною насадкою проходьтеся по тріщинах на дерев’яній підлозі. Також варто пропилососити подол шторів та м’які меблі – диван і крісла. Після прибирання мішки треба викинути з дому, щоб блохи знову не пробралися в оселю.



Пилосос може прибрати бліх з килиму / Фото Pexels

Часник

Змішайте подрібнений часник з дріжджами й обробіть цією сумішшю підлогу. Через добу треба пропилососити помешкання, блохи б мали здохнути. Втім для профілактики на поверхнях можете залишити кілька зубчиків часнику.

Сіль

Розсипте сіль по підлозі та меблях. Коли кристали солі потраплять на панцир бліх, то просто роз’їдять його, від чого комаха загине. Розсипану сіль потримайте на килимах годину, а потім пропилососьте та зробіть вологе прибирання. Замість солі можете використати соду, яка має аналогічний ефект.

Оцет

Концентрованим розчином оцту обробіть всі поверхні в будинку витріть підлогу, не забуваючи про плінтуси та щілини.