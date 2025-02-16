Якщо заздалегідь подбати про посадковий матеріал, підготовку ґрунту та засоби, які захистять овочі від шкідників, то можна сміливо очікувати на чималий урожай, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Городниця з Одеси".

Читайте також Чому заміокулькас жовтіє: головні помилки у догляді

Жінка розповіла про спосіб, який вона постійно використовує при посадці овочів, а готуватися до цього методу можна вже відтепер. Багатьом городникам дротяник є відомим шкідником, який прогризає картоплю, роблячи її непридатною для вживання. Щоб вберегти картоплю від жука-ковалика, пропонуємо звернути увагу на важливий метод, який складається з двох дій.

Використання цибулевого лушпиння

Порадниця радить вже відтепер починати підготовку, збираючи цибулеве лушпиння в картонну коробку. Вже навесні під час посадки потрібно додавати в кожну лунку жменьку лушпиння. У ньому містяться речовини, що пригнічують шкідливі бактерії в ґрунті та підвищують імунітет рослин. А ще фітонциди, які є в лушпинні знищують шкідників.



Поради, які вбережуть картоплю від дротяника / Фото Pexels

Використання фацелії

Вже після посадки городниця радить розсипати по поверхні ґрунту насіння фацелії. На сотку землі потрібно десь дві жмені. Рослина швидко росте, тому після того, як виросте, її треба вирвати й розкласти поміж рядами картоплі. Це сприятиме зменшенню кількості бур’янів та відлякає дротяника.

Також по городі можна розсипати гірчичний порошок (на сотку землі потрібно 500 грамів). У поєднанні з фацелією це буде потужним засобом від шкідників. Експертка каже, що постійне застосування цього методу впродовж кількох років допоможе повністю усунути дротяника з ділянки. Постійна така обробка з року в рік призведе до того, що дротяника на городі не буде більше взагалі.

Щоб позбавитися від дротяника, варто поруч з картоплею посадити горох чи гірчицю. Також добре допомагає розкислення ґрунту шляхом внесення гашеного вапна, деревного попелу чи доломітового борошна. Для зменшення чисельності дротяника радять поливати ґрунт аміачною водою чи розчином марганцівки.