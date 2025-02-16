Если заранее позаботиться о посадочном материале, подготовку почвы и средства, которые защитят овощи от вредителей, то можно смело ожидать немалый урожай, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Огородница из Одессы".

Читайте также Почему замиокулькас желтеет: главные ошибки в уходе

Женщина рассказала о способе, который она постоянно использует при посадке овощей, а готовиться к этому методу можно уже отныне. Многим огородникам проволочник является известным вредителем, который прогрызает картофель, делая его непригодным для употребления. Чтобы уберечь картофель от жука-щелкуна, предлагаем обратить внимание на важный метод, который состоит из двух действий.

Использование луковой шелухи

Советчица советует уже отныне начинать подготовку, собирая луковую шелуху в картонную коробку. Уже весной во время посадки нужно добавлять в каждую лунку горстку луковой шелухи. В ней содержатся вещества, подавляющие вредные бактерии в почве и повышающие иммунитет растений. А еще фитонциды, которые есть в шелухе уничтожают вредителей.



Советы, которые уберегут картофель от проволочника / Фото Pexels

Использование фацелии

Уже после посадки огородница советует рассыпать по поверхности почвы семена фацелии. На сотку земли нужно где-то две горсти. Растение быстро растет, поэтому после того, как вырастет, ее надо вырвать и разложить между рядами картофеля. Это будет способствовать уменьшению количества сорняков и отпугнет проволочника.

Также по огороду можно рассыпать горчичный порошок (на сотку земли нужно 500 граммов). В сочетании с фацелией это будет мощным средством от вредителей. Эксперт говорит, что постоянное применение этого метода в течение нескольких лет поможет полностью устранить проволочника с участка. Постоянная такая обработка из года в год приведет к тому, что проволочника на огороде не будет больше вообще.

Чтобы избавиться от проволочника, стоит рядом с картофелем посадить горох или горчицу. Также хорошо помогает раскисление почвы путем внесения гашеной извести, древесной золы или доломитовой муки. Для уменьшения численности проволочника советуют поливать почву аммиачной водой или раствором марганцовки.