Відрізнити дротяника можна за зовнішнім виглядом. Це личинка жука-ковалика, яка має жорстке як дріт тіло та лискучу поверхню. Виявити його набагато складніше, бо харчується він картоплею під землею, а не на поверхні, як колорадський жук. Шкідник псує не лише бульби, але й сходи, коріння та навіть стебла рослин.

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Як знищити дротяника

У міжряддях картоплі, квасолі та гороху висівайте сидерати, які відлякують дротяників. Це може бути гірчиця, люпин чи чорнобривці.

Також можна розкислити ґрунт за допомогою вапна. Воно покращить структуру ґрунту та знищить велику кількість личинок. Раз на 4 роки можна вносити золу, крейду чи доломітове борошно.



Дротяник сильно нищить картоплю / Фото Pexels

Найкращим засобом вважається настій чистотілу, яким поливають ґрунт на ділянці. Якщо посипати міжряддя деревною золою, то личинки жука-ковалика згинуть.

Корисним для рослини та ефективним проти дротяника вважається внесення в ґрунт азотних добрив, які містять амоній, або можна здійснювати полив аміачною водою. Засіб знищить дротянку та підживить коренеплоди азотом.

Ефективною вважається яєчна шкаралупа, яку розсипають по всій ділянці. А ще поверхню городу можна обробити кухонною сіллю, але такий метод можна застосовувати раз на 7 років. Можете спробувати ще полити город настоєм з кропиви, чистотілу та кульбаби.