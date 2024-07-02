Отличить проволочника можно по внешнему виду. Это личинка жука-щелкуна, которая имеет жесткое как проволока тело и лоснящуюся поверхность. Обнаружить его гораздо сложнее, потому что питается он картофелем под землей, а не на поверхности, как колорадский жук. Вредитель портит не только клубни, но и всходы, корни и даже стебли растений.

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Как уничтожить проволочника

В междурядьях картофеля, фасоли и гороха высевайте сидераты, которые отпугивают проволочника. Это может быть горчица, люпин или бархатцы.

Также можно раскислить почву с помощью извести. Она улучшит структуру почвы и уничтожит большое количество личинок. Раз в 4 года можно вносить золу, мел или доломитовую муку.



Проволочник сильно уничтожает картофель / Фото Pexels

Лучшим средством считается настой чистотела, которым поливают почву на участке. Если посыпать междурядья древесной золой, то личинки жука-щелкуна сгинут.

Полезным для растения и эффективным против проволочника считается внесение в почву азотных удобрений, которые содержат аммоний, или можно осуществлять полив аммиачной водой. Средство уничтожит проволочника и подпитает корнеплоды азотом.

Эффективной считается яичная скорлупа, которую рассыпают по всему участку. А еще поверхность огорода можно обработать поваренной солью, но такой метод можно применять раз в 7 лет. Можете попробовать еще полить огород настоем из крапивы, чистотела и одуванчика.