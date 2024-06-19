Помітити кліща в зелені майже неможливо, а їхня активність є доволі високою до середини липня, тож варто бути дуже обережними, оскільки укус кліщів може призвести до різних захворювань. Кліщі переносять хворобу Лайма, енцефаліт та рикетсіоз.

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Щоб прогнати кліщів з городу треба посадити рослини, які вони дуже не люблять.

Квасоля

Обирайте для посадки лімську квасолю, яка відлякує не лише кліщів, але й комарів та мошок.

Полин

Ця рослина має доволі гострий запах та відлякує кліщів та всіх городніх шкідників. Найкраще полин росте в тіні та на сонячних ділянках.

Гвоздика

Запах цієї рослини відлякає кліщів надовго, оскільки вони його дуже не люблять.



Кліщі не люблять гвоздику / Фото Pexels

Герань

Посадіть герань, щоб захистити себе від кліщів, комарів та мошок. Квітка є невибагливою, тож приживеться на будь-якій ділянці.

Чорнобривці

Квіти мають стійкий та приємний аромат, але кліщі його не люблять, тож швидко втечуть з ділянки та не будуть більше повертися в ті місця, де ростуть чорнобривці.

Будьте обережні в місцях із високою вологістю та густою рослинністю, оскільки саме там найчастіше люблять перебувати кліщі. Для зменшення ризику укусів кліщів під час прогулянок у природі, рекомендується носити закритий одяг, використовувати репеленти та уникати високої трави та густих чагарників.