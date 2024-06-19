Заметить клеща в зелени почти невозможно, а их активность довольно высокая до середины июля, поэтому стоит быть очень осторожными, поскольку укус клещей может привести к различным заболеваниям. Клещи переносят болезнь Лайма, энцефалит и риккетсиоз.

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Чтобы прогнать клещей с огорода надо посадить растения, которые они очень не любят.

Фасоль

Выбирайте для посадки лимскую фасоль, которая отпугивает не только клещей, но и комаров и мошек.

Полынь

Это растение имеет довольно острый запах и отпугивает клещей и всех огородных вредителей. Лучше всего полынь растет в тени и на солнечных участках.

Гвоздика

Запах этого растения отпугнет клещей надолго, поскольку они его очень не любят.



Клещи не любят гвоздику / Фото Pexels

Герань

Посадите герань, чтобы защитить себя от клещей, комаров и мошек. Цветок является неприхотливым, поэтому приживется на любом участке.

Бархатцы

Цветы имеют стойкий и приятный аромат, но клещи его не любят, поэтому быстро убегут с участка и не будут больше возвращаться в те места, где растут бархатцы.

Будьте осторожны в местах с высокой влажностью и густой растительностью, поскольку именно там чаще всего любят находиться клещи. Для уменьшения риска укусов клещей во время прогулок в природе, рекомендуется носить закрытую одежду, использовать репелленты и избегать высокой травы и густых кустарников.