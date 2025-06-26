Без хімії та нервів: як позбутися мошок за один день

Маленькі мошки на кухні – справжнє випробування для багатьох господарів. Вони з'являються раптово, розмножуються блискавично, і, здається, нічого не бояться.

Але навіть без агресивної хімії з ними можна впоратися – головне знати, як. Про це розкаже 24 Канал.

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Як вивести мошок з кухні без хімії

Існує кілька простих, безпечних та дієвих способів, які допоможуть вивести мошок з кухні – без шкідливих засобів і зайвих витрат.

Оцтові пастки

У банку налийте яблучний оцет, додайте кілька крапель мила і залиште на кухні. Мошки "летять" на запах, а мило знижує поверхневий натяг – і вони тонуть.

Липкі пастки з паперу

Зробіть конус із пергаментного паперу, вставте його в банку з фруктами або оцтом. Мошки потрапляють у пастку, а вилетіти назад не можуть.

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Прибирання – ключ до успіху

Приберіть з кухні всі фрукти, які перестигли, перевірте відро для сміття, зону під мийкою, пляшки з вином або оцтом. Навіть кілька крапель солодкого – і мошки знову повернуться.



Як вивести мошок з кухні без хімії / Фото Unsplash

Ефірні олії

Мошки не люблять запахи лаванди, евкаліпта та м’яти. Змішайте кілька крапель з водою і розпиліть у зоні, де вони з'являються.

Якщо ви не знали, то мух також можна відлякати за допомогою ароматів, які їм не подобаються, таких як ефірні олії лаванди, м'яти, евкаліпта, гвоздики та лавра.