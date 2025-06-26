Без химии и нервов: как избавиться от мошек за один день
- От мошек на кухне можно избавиться без химии, используя уксусные ловушки, липкие ловушки из бумаги и эфирные масла.
- Важно убрать перезрелые фрукты, проверить мусорный бак и зону под мойкой, чтобы предотвратить повторное появление мошек.
Маленькие мошки на кухне настоящее испытание для многих хозяев. Они появляются внезапно, размножаются молниеносно, и, кажется, ничего не боятся.
Но даже без агрессивной химии с ними можно справиться – главное знать, как. Об этом расскажет 24 Канал.
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Как вывести мошек из кухни без химии
Существует несколько простых, безопасных и действенных способов, которые помогут вывести мошек с кухни – без вредных средств и лишних затрат.
Уксусные ловушки
В банку налейте яблочный уксус, добавьте несколько капель мыла и оставьте на кухне. Мошки "летят" на запах, а мыло снижает поверхностное натяжение – и они тонут.
Липкие ловушки из бумаги
Сделайте конус из пергаментной бумаги, вставьте его в банку с фруктами или уксусом. Мошки попадают в ловушку, а вылететь обратно не могут.
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Уборка – ключ к успеху
Уберите с кухни все фрукты, которые перезрели, проверьте мусорное ведро, зону под мойкой, бутылки с вином или уксусом. Даже несколько капель сладкого – и мошки снова вернутся.
Как вывести мошек с кухни без химии / Фото Unsplash
Эфирные масла
Мошки не любят запахи лаванды, эвкалипта и мяты. Смешайте несколько капель с водой и распылите в зоне, где они появляются.
Если вы не знали, то мух также можно отпугнуть с помощью ароматов, которые им не нравятся, таких как эфирные масла лаванды, мяты, эвкалипта, гвоздики и лавра.