Як позбутися від мурах в будинку: метод, який справді допомагає

Мурахи часто можуть з’являтися в будинку, однак засмучуватися не варто, оскільки є чимало методів, які допоможуть їх швидко вивести з оселі. Квартирні мурахи їдять бліх, павуків, постільних клопів та мух, однак псують продукти й деревину, тому від них все ж таки варто позбуватися.

Основна причина появи мурах – недотримання чистоти, втім часом вони можуть мігрувати від сусідів, пише 24 Канал. Мурахи бояться багатьох речей, тому боротися з ними не так вже й складно. Фахівці знають кілька ефективних способів проти мурах, якими ви можете скористатися.

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Як позбутися від мурах в будинку

Щоб зробити простий засіб від мурах, потрібно в склянку води додати столову ложку солі й додати ковпачок перекису водню. Все це треба перемішати й обприскувати розчином місця, де живуть мурахи. Вже через 30 хвилин мурахи повтікають.

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Також помічним є йодний розчин. У 3 літрах води треба розмішати 10 міліграмів йоду й обробити засобом місця, де помічаєте найбільше скупчення мурах.

Лимонний сік також дозволяє позбутися від мурах. Аромат цитрусових їм не подобається, а сік лимона знищує сліди феромонів, які залишають мурахи, тому невдовзі вони покинуть домівку.



Позбутися від мурах можна досить просто / Фото Pexels

Деякі господині кажуть, що мурах відлякує запах полину, часнику та гвоздики, тому їх треба порозкладати в тих місцях, де є комахи. А ще вони дуже не люблять сало, тому його треба обсмажити й покласти поблизу мурашиних ходів.

До слова! Кроти є сильними шкідниками на подвір'ї, тому в матеріалі ми розповіли, як вивести кротів з ділянки простими методами.

Дуже ефективною проти мурах є борна кислота. Нею треба просочити шматочки цукру й порозкладати по квартирі. Щоб мурахи не наближалися до оселі, треба обробити кімнату 9% розчином оцту. Його треба змішати в однаковій пропорції з водою й вимити кухню, шафи та підлогу.