Не залишиться й сліду: народні методи, які виведуть мурах з городу

Мурахи шкодять рослинам, тому якщо помічаєте їх на грядках, у квітковій клумбі, чи на ягідних кущах, то варто скористатися кількома народними методами, які чудово виводять шкідників з городу.

Щоб вивести мурах, не обов’язково використовувати хімікати, пише 24 Канал. Вам знадобиться те, що точно є на поличках дому. Мурахи несуть шкоду через те, що сприяють масовому розмноженню попелиці, оскільки знищують хижаків, які полюють на них.

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Пропонуємо дізнатися кілька простих методів, які є помічними та результативними.

Сода

Організм мурах наповнений кислотою, а сода є бікарбонатом натрію – лужною речовиною, яка її нейтралізує. Коли сода потрапляє в організм комахи, то вона вступає в реакцію з кислотою, від чого руйнується зовнішня оболонка комахи й вона гине.

Для отримання приманки, потрібно половину столової ложки розмішати з такою ж кількістю цукрової пудри. Далі додайте 2 столові ложки води, розмішайте та вилийте розчин в пластикові кришки, розставляючи ці ємності в тих місцях, де найбільше скупчуються комахи.

До речі, сода працюватиме не тільки як інсектицид, але і як профілактичний засіб від гнилі та грибкових інфекцій – раніше ми вже розповідали про різні способи використання соди на городі.

Оцет

Щоб вивести мурах з городу, потрібно полити всі місця з ними й мурашник оцтовою водою. Для приготування знадобиться літр теплої води та 150 міліграмів оцтової кислоти.



Поради, які допоможуть вивести мурах з городу / Фото Pexels

Борна кислота

Колонії мурах здатна знищити борна кислота. Розведіть 10 частин цукру з 1 частиною кислоти. Все змішайте водою до пастоподібної консистенції. Розкладіть по блюдцях в тих місцях, де є найбільше комах.

Марганцівка

До 1 літру води потрібно насипати марганцівку, щоб утворився насичений рожевий колір. Цей розчин потрібно перемішати з 10 літрами води, а тоді поливати ним гнізда комах та обробити рослини, по яких повзають мурахи.

Сіль

Кухонна сіль здатна викликати в мурах подразнення й зневоднення, тож це призведе до їхньої загибелі, оскільки порушує феромонні стежки, за якими вони орієнтуються. Сіль потрібно змішати з водою у пропорції 1:4 та розпилити засобом мурашині стежки. Втім, не можна сіль посипати на грядки, бо вона шкодить рослинам.