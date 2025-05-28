Покладіть в холодильник сіль: результат перевершить очікування

Після вимкнення холодильника, чи навіть після того, як в ньому зберігалося багато продуктів, всередині може відчуватися не зовсім приємний запах. Щоб позбутися від нього, варто скористатися цікавими методами, які кожен зможе повторити.

Вирішити проблему з певним смердючим запахом в холодильнику може звичайна сіль, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Марії Дзяпко. За словами блогерки, неприємного аромату від такого засобу можна буде позбутися досить швидко.

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Як позбутися поганого запаху з холодильника

Звичайну кухонну сіль чи соду потрібно засипати в невеликий контейнер й поставити у холодильник. Сіль є природним поглиначем запаху, тож нейтралізує всі сторонні аромати.

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Окрім солі, можна скористатися звичайним рулоном туалетного паперу. Він також добре вбирає зайву вологу та прибирає поганий запах. А ще чудовим поглиначем неприємного аромату є розчин води з оцтом. Речовини потрібно змішати в пропорції 1:1. У цьому засобі треба замочити ганчірку й протерти нею полиці холодильника.

3 способи, які прибирають поганий запах з холодильника

Після повноцінного миття холодильника, всередину ще можна поставити невеличку тарілку з кавою на 24 години. Вона здатна поглинути всі різкі та неприємні запахи.

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Від різкого запаху в холодильнику допомагає лимон. Потрібно розрізати половинку й поставити всередину. За кілька годин поганий запах вже зникне.

Погані запахи також добре вбирає гвоздика, кориця, чебрець, шкірка апельсина чи сира картоплина. Спробуйте будь-які методи, щоб обрати те, що найкраще вам підходить.