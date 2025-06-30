Вбережіть помідори від попелиці: потрібно посадити одну квітку
- Посадка календули поруч з помідорами допомагає відлякувати попелицю завдяки ефірним оліям у її листях і суцвіттях.
- Календула приваблює корисних комах, які знищують попелицю, покращує структуру ґрунту та може використовуватись як добриво після закінчення сезону.
Попелиця здатна зіпсувати увесь урожай помідорів, тому проти цих комах треба застосовувати швидкі та дієві методи. У липні паразити активізовуються та висмоктують сік з молодого листя, а це може призвести до уповільнення росту овочів.
Тля шкідлива ще й тим, що є переносником багатьох вірусних інфекцій, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини". Щоб захистити помідори від попелиці, варто висадити на городі одну квіту.
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Як врятувати помідори від попелиці
Досвідчені городники знають, що дієвим природним методом побороти попелицю на грядці є посадка календули. Квіти потрібно посадити поруч з томатами. У її листях та суцвітті містяться ефірні олії, які відлякують не лише попелицю, але й білокрилку.
Календула здатна привабити корисних комах, які знищують цілі колонії попелиці. Городники садять квіти між рядами помідорів чи на краю грядки. Календула швидко росте й почне цвісти вже через 1,5 місяця після посіву.
У мережі є чималий список рослин, які не рекомендують садити поруч з томатами, однак коріння календули не конкурує з помідорами, а навіть покращує структуру ґрунту та пригнічує патогени.
Попелиця до помідорів навіть не наблизиться / Фото Pexels
Дачники кажуть, що наприкінці сезону зелене листя календули стає гарним добривом. Його можна використати для приготування настою або скосити й перекопати з ґрунтом. Календула є дуже легкою у вирощуванні та невибагливою.
До слова, ми розповіли, чим саме потрібно підживлювати помідори у липні.
Замість різних хімічних добрив чи обприскувань на основі копійчаних методів, можна спробувати посадку календули, після якої зовсім нічим не доведеться обробляти томати.