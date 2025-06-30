Вбережіть помідори від попелиці: потрібно посадити одну квітку

Попелиця здатна зіпсувати увесь урожай помідорів, тому проти цих комах треба застосовувати швидкі та дієві методи. У липні паразити активізовуються та висмоктують сік з молодого листя, а це може призвести до уповільнення росту овочів.

Тля шкідлива ще й тим, що є переносником багатьох вірусних інфекцій, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини". Щоб захистити помідори від попелиці, варто висадити на городі одну квіту.

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Як врятувати помідори від попелиці

Досвідчені городники знають, що дієвим природним методом побороти попелицю на грядці є посадка календули. Квіти потрібно посадити поруч з томатами. У її листях та суцвітті містяться ефірні олії, які відлякують не лише попелицю, але й білокрилку.

Календула здатна привабити корисних комах, які знищують цілі колонії попелиці. Городники садять квіти між рядами помідорів чи на краю грядки. Календула швидко росте й почне цвісти вже через 1,5 місяця після посіву.

У мережі є чималий список рослин, які не рекомендують садити поруч з томатами, однак коріння календули не конкурує з помідорами, а навіть покращує структуру ґрунту та пригнічує патогени.



Попелиця до помідорів навіть не наблизиться / Фото Pexels

Дачники кажуть, що наприкінці сезону зелене листя календули стає гарним добривом. Його можна використати для приготування настою або скосити й перекопати з ґрунтом. Календула є дуже легкою у вирощуванні та невибагливою.

До слова, ми розповіли, чим саме потрібно підживлювати помідори у липні.

Замість різних хімічних добрив чи обприскувань на основі копійчаних методів, можна спробувати посадку календули, після якої зовсім нічим не доведеться обробляти томати.