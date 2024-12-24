Певно, на кожній кухні знайдеться кілька брудних рушників, жирні плями з яких не виводяться жодним пранням, повідомляє 24 Канал. На щастя, японський метод чищення може впоратися навіть з такими складними забрудненнями.

Цікаво Які дрова дають найбільше тепла: названо 3 види деревини

Як відіпрати жирні рушники?

Існує один нестандартний спосіб відбілювання рушників, який господині називають японським. І цей метод вразить вас своєю ефективністю у поверненні чистоти та блиску навіть найбруднішим речам.

Цікавий цей метод тим, що передбачає застосування рослинної олії – а зазвичай саме її й намагаються вивести з тканини рушників. Втім, зважайте на те, що цей метод підходить тільки для світлих рушників. Особливо добре застосовувати його для білої тканини.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Ось що потрібно для такого прання:

велике відро чи таз;

2 столові ложки відбілювача;

2 столові ложки соняшникової олії;

склянка порошку.

Залийте відро гарячою водою, а тоді додайте в неї усі інгредієнти. У розчин складіть брудні рушники, накрийте відро зверху кришкою та залиште так на 10 – 12 годин, аби усі забруднення добре відмокли. Після цього рушники варто прополоскати, але в особливий спосіб, тричі.



Японський метод прання рушників дуже дієвий / Фото Pexels

Спершу зробіть це у гарячій воді, потім у теплій. А наостанок, третій раз – у холодній.

Які ще є способи прання рушників?

Існує кілька інших корисних способів прання, які можуть підійти і для кольорових речей: