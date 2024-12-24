Вероятно, на каждой кухне найдется несколько грязных полотенец, жирные пятна с которых не выводятся никакой стиркой, сообщает 24 Канал. К счастью, японский метод чистки может справиться даже с такими сложными загрязнениями.
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Как отстирать жирные полотенца?
Существует один нестандартный способ отбеливания полотенец, который хозяйки называют японским. И этот метод поразит вас своей эффективностью в возвращении чистоты и блеска даже самым грязным вещам.
Интересен этот метод тем, что предусматривает применение растительного масла – а обычно именно его и пытаются вывести из ткани полотенец. Впрочем, учитывайте то, что этот метод подходит только для светлых полотенец. Особенно хорошо применять его для белой ткани.
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Вот что нужно для такой стирки:
- большое ведро или таз;
- 2 столовые ложки отбеливателя;
- 2 столовые ложки подсолнечного масла;
- стакан порошка.
Залейте ведро горячей водой, а потом добавьте в нее все ингредиенты. В раствор сложите грязные полотенца, накройте ведро сверху крышкой и оставьте так на 10 – 12 часов, чтобы все загрязнения хорошо отмокли. После этого полотенца стоит прополоскать, но особым способом, трижды.
Японский метод стирки полотенец очень действенный / Фото Pexels
Сначала сделайте это в горячей воде, потом в теплой. А напоследок, третий раз – в холодной.
Какие еще есть способы стирки полотенец?
Существует несколько других полезных способов стирки, которые могут подойти и для цветных вещей:
- Натрите мылом. Оставьте так полотенце на полчаса, а потом постирайте его в стиральной машине, как обычно.
- Замочите в кипятке с отбеливателем. После такой предварительной стирки полотенце нужно постирать еще раз с порошком в стиральной машинке.
- Раствор перекиси водорода. Растворите две ложки перекиси на литр теплой воды и замочите в нем полотенце на 5 – 8 часов. После этого постирайте его, как обычно.