Блогер Томас Еннандес знається на багатьох лайфхаках, тож розповів на своїй сторінці в інстаграмі, як всього за 2 хвилини видалити жувальну гумку з одягу.

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Як видалити жувальну гумку з речей

Вам знадобиться армована стрічка та спирт. Сантехнічну стрічку ви зможете придбати в будь-якому магазині з будівельними матеріалами. Місце з жувальною гумкою та навколо неї промочіть спиртом та зачекайте 1 – 2 хвилини.

Далі треба відрізати частинку армованої стрічки так, щоб вона повністю покрила місце з приклеєною жуйкою до одягу. Тоді приклейте її та відірвіть різко разом з жувальною гумкою.

Жуйка мала б відірватися від одягу, але після цього одяг треба обов’язково кинути в прання, аби прибрати різкий запах спирту.



Жувальної гумки можна легко позбутися / Фото Pexels

Як вивести жувальну гумку водою

Протирати жуйку чи замочувати у воду не варто, оскільки це лише може погіршити ситуацію. Втім кубик льоду можна поставити на жувальну гумку. Тоді вона затвердіє, а щіткою чи руками її можна буде легко віддерти з тканини.

Як вивести жувальну гумку феном

Жувальної гумки можна позбутися з одягу за допомогою тепла. Просто включіть фен та направте струмені на пляму. Через кілька хвилин гумка розм’якне, тож ви зможете відчистити її від одягу.

Як вивести жувальну гумку оцтом

Розігрійте оцет, вмочіть в нього жорстку щітку та очистьте забруднену ділянку. Такий лайфхак мав би спрацювати, тож жуйка б відклеїлась. Після цього одяг треба попрати.