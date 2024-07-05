Блогер Томас Эннандес разбирается во многих лайфхаках, поэтому рассказал на своей странице в инстаграме, как всего за 2 минуты удалить жевательную резинку с одежды.

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Как удалить жевательную резинку с вещей

Вам понадобится армирующая лента и спирт. Сантехническую ленту вы сможете приобрести в любом магазине со строительными материалами. Место с жевательной резинкой и вокруг нее промочите спиртом и подождите 1 – 2 минуты.

Далее надо отрезать частичку армированной ленты так, чтобы она полностью покрыла место с приклеенной жвачкой к одежде. Тогда приклейте ее и оторвите резко вместе с жевательной резинкой.

Жвачка должна оторваться от одежды, но после этого одежду надо обязательно бросить в стирку, чтобы убрать резкий запах спирта.



От жевательной резинки можно легко избавиться / Фото Pexels

Как вывести жевательную резинку водой

Протирать жвачку или замачивать в воду не стоит, поскольку это лишь может ухудшить ситуацию. Впрочем, кубик льда можно поставить на жевательную резинку. Тогда она затвердеет, а щеткой или руками ее можно будет легко содрать с ткани.

Как вывести жевательную резинку феном

От жевательной резинки можно избавиться с одежды с помощью тепла. Просто включите фен и направьте струи на пятно. Через несколько минут резинка размякнет, и вы сможете отчистить ее от одежды.

Как вывести жевательную резинку уксусом

Разогрейте уксус, обмакните в него жесткую щетку и очистите загрязненный участок. Такой лайфхак должен был бы сработать, поэтому жвачка бы отклеилась. После этого одежду надо постирать.