Не обов’язково вдаватися до хімічних засобів, щоб вивести запах від поту. Цілком можуть підійти народні методи, дієвість яких ви зможете легко й просто перевірити на своєму одязі.

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Сода

Нанесіть соду на ділянки, які просочені потом та залишіть на пів години. Тоді за допомогою щітки видаліть соду. Також можна застосувати суміш соди й води, також залишити на певний час, а тоді змити.

Оцет

Змішайте оцет з порошком та залишіть на ніч. Розчин варто змішати в пропорції (1:3). Після замочування киньте одяг в прання.

Господарське мило

Потріть господарським милом ділянку з потом та залишіть на кілька годин, а потім закиньте в звичайне прання.

Спирт

Розведіть спирт у пропорції 1:1, обробіть та висушіть тканину. Спирт допоможе забрати запах та продезінфікувати тканину.

Сіль

Зробіть розчин з солі та теплої води. Обробіть сумішшю забруднене місце, після цього виперіть. Вважається, що цей метод є найкращим від позбавлення запаху поту в одязі.