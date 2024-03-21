Будуть дуже гострими: як правильно заточити ножі вдома

Гострий ніж – необхідність на кожній кухні, однак якщо він затупився, то важко стає різати будь-що, тому періодично його треба загострювати. Зазвичай це робиться точилом, але якщо у вас його немає, то можна обійтися за допомогою домашніх засобів.

Затуплений ніж може погано різати продукти, але для рук він все одно буде небезпечним, тому будьте обережними. Щоб швидко вирішити проблему, радимо скористатися кількома найефективнішими методами.

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Дно тарілки

Переверніть порцеляновий посуд та знайдіть на дні шорстку смужку. Вона ідеально підходить для загострювання ножа. Проведіть ножем по цій смузі кілька разів. Після цього промийте ніж водою.

Вікно автомобіля

Спосіб вас може дещо налякати, оскільки він зовсім нестандартний, але боятися не варто, оскільки подряпин на склі не буде. Підійде край будь-якого невиправленого скла, який діє замість точильного каменю. Просто проведіть ножем по краю вікна.

Пилка для нігтів

Шорсткою стороною поставте пилку на поверхню та притримуйте її однією рукою, а другою проведіть лезом ножа по поверхні пилочки. Повторіть так кілька разів, поки не переконаєтеся, що лезо є гострим.



Прості способи, які допоможуть загострити ніж / Фото Pexels

Камінь

Знайдіть гладкий та плоский камінь. Проведіть по ньому від рукояті до кінчика ножа кілька разів. Після процедури промийте й витріть ніж насухо.

Інший ніж

Дуже часто господарі точать на кухні ніж один об одного. Стругаючими рухами проведіть тупим ножем по поверхні гострого ножа. Щоб загострити добре ніж, доведеться зробити чимало таких рухів.